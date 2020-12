La Juventus inquiète

Pour la première depuis la saison 2011-2012, le titre de champion d’Italie va-t-il échapper à la Juventus ? Dernière équipe de Serie A invaincue a vec l’AC Milan jusqu’à mardi dernier, la Vieille Dame s’est lourdement inclinée mardi dernier à domicile face à la Fiorentina (0-3). De quoi provoquer la colère d’Andrea Pirlo , alors que Cristiano Ronaldo et Leonardo Bonucci ont présenté leurs excuses après la "pire" performance depuis le début de saison. Les Turinois restaient pourtant sur une large victoire à Parme (0-4), une dizaine de jours après avoir fait voler en éclats le FC Barce lone au Camp Nou (0-3).

11 points de moins que Sarri

Mais en championnat, le club piémontais ne pointe aujourd’hui qu’au sixième rang, même s’il compte un match en retard , face à Naples, et n’a que trois points de retard sur le troisième, la Roma, mais déjà dix sur le Milan... Pour sa première expérience sur un banc , alors qu’il devait initialement prendre en charge les U23 turinois, Andrea Pirlo souffre d’ailleurs de la comparaison avec ses prédécesseurs. L’an dernier, l’équipe de Maurizio Sarri comptait ainsi 35 points après 13 matchs, soit 11 de plus que celle de Pirlo . Et l’écart est enc ore plus important avec la formation entraînée par Massimiliano Allegri en 2018-2019, qui avait com pilé 37 points en 13 rencontres .

La Juve n'a plus la meilleure défense

Depuis l’arrivée d’Andrea Agnelli à la tête des Bianconeri en 2010, l’ancien milieu de terrain possède d’ailleurs le troisième plus mauvais bilan , avec ses 2 4 points à ce stade de la compétition. Seuls Luigi Delneri (23 points en 2010-2011) et Allegri (21 points en 2015-2016) ont fait pire. Mais ce dernier avait été sacré en fin de saison... Et alors que la Juventus version Pirlo a dans ses rangs le meilleur buteur du championnat , Cristiano Ronaldo (12 buts), elle ne possède que la 7e attaque de l’élite italienne (25 buts marqués) et, une fois n’est pas coutume, n’a pas la meilleure défense. Avec 13 buts encaissés, elle po inte ainsi au deuxième rang, derrière Naples. Un bilan à vite améliorer donc, si la Vieille Dame veu t décrocher un dixième titre consécutif, qui serait le 37e de son histoire.