La Juventus a appris à faire sans Chiellini et Bonucci

S'il y a bien un domaine où la Juventus donne satisfaction cette saison, c'est la défense. Le quatrième de Serie A n'a encaissé que 20 buts en 24 matchs. Personne ne fait aussi bien dans le championnat d'Italie. Et pourtant, la Vieille Dame manque de stabilité dans ce secteur. Andrea Pirlo a alterné les systèmes à trois et à quatre défenseurs mais il a surtout été contraint de chercher des solutions quand ils ont été blessés. Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Merih Demiral et surtout Giorgio Chiellini sont tous passés par l'infirmerie. Si le premier cité est le seul des quatre avec plus de 15 apparitions en Serie A, le dernier n'a même pas joué dix matchs de championnat jusque-là. Ils n'ont pas eu l'occasion d'être autant associés que par le passé. Les deux cadres du club turinois n'ont été titularisés ensemble que six fois cette saison pour quatre clean-sheets. La preuve que les automatismes sont toujours là malgré le faible temps de jeu en commun.

Les automatismes arrivent !

« Leonardo Bonucci, je crois que je le connais mieux que ma femme » avait ironisé Chiellini en conférence de presse avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions à Porto. Ce jour-là, il avait surtout expliqué mieux connaître ses autres compères de la charnière turinoise. « Quand tu changes de partenaire, il y a toujours quelque chose qui change. Chaque joueur est différent. L'entraînement aide à avoir des automatismes avec tout le monde. Je connais beaucoup mieux de Ligt qu'il y a un an et demi. C'est pareil pour Demiral » avait expliqué le joueur de 36 ans.

de Ligt - Demiral, l'avenir de la défense turinoise ?

Cette confession prouve que le témoin est en cours de transmission. Le Néerlandais et le Turc sont de plus en plus réguliers. Ils ont participé a plus de la moitié des matchs de la Juventus en Serie A cette saison, mais ils n'ont été titularisés que deux fois ensemble. Face à Crotone dans une défense à 4 pour une victoire 3-0 il y a deux semaines, et le week-end dernier lors du nul contre l'Hellas Vérone (1-1) où ils étaient associés à Alex Sandro. Le Brésilien est régulièrement sollicité pour dépanner dans l'axe de la défense mais aussi pour porter le brassard du capitaine. A la Juve, la profondeur de banc est importante en défense. C'est une force mais elle n'est pas de trop pour briller dans ce domaine et assurer une transition efficace entre deux générations.