La Juve tombe face à la Roma pour la dernière de la saison / Serie A (J38)

Pour le compte de la dernière journée du championnat italien, la Juve, championne d'Italie pour la 36e fois de son histoire au bout d'une saison étirée en longueur, recevait la Roma. Et il faut croire que les Turinois sont déjà concentrés sur la C1 et leur rendez-vous face à l'OL au vu de leur prestation de ce samedi soir. Nantie de trois éléments de l'équipe des moins de 23 ans titulaires, la Vieille dame a pourtant ouvert le score. Dès la 5e minute, une déviation astucieuse signée Adrien Rabiot permettait à Gonzalo Higuain de marquer du plat du pied gauche. La Roma recollait sur corner grâce à Kalinic 20 minutes plus tard, puis, juste avant le repos, une faute de Danilo sur Calafiori offrait à Perotti une opportunité sur penalty. Un penalty par ailleurs transformé. 2-1, le score au repos.

Souffrant défensivement et très perfectible dans le placement sur phases arrêtées, la Juve encaissait un troisième but après le retour des vestiaires. Suite à un rush de Zaniolo, Perotti s'offrait un doublé en trompant Szczesny d'une reprise sans contrôle. 3-1, la Louve se détachait. Mais la Vieille Dame allait réagir à l'heure de jeu. Une reprise de Ramsey heurtait le montant droit de Fuzato, mais rien de plus n'allait être inscrit dans cette rencontre. Une Juve remaniée confirme ses difficultés actuelles en tombant face à une Roma mieux organisée pour l'ultime journée de Serie A (3-1). À l'Olympique Lyonnais d'en profiter très bientôt en Liigue des Champions.