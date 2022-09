La Juve se moque de Manchester United : « Maintenant, Ronaldo est votre problème »

Maurizio Arrivabene, directeur général de la Juventus, s'est dit heureux que Cristiano Ronaldo ne soit "plus notre [son] problème". Du côté de Turin, on ne semble donc pas du tout regretter le quintuple Ballon d’Or malgré les 100 buts qu’il a inscrit sous le maillot bianconero.

A la Juventus, on a tourné la page Ronaldo

Arrivabene a été interrogé sur la situation de Ronaldo à Manchester United, après que le Portugais ait manqué de trouver un nouveau point de chute. "Nous nous sommes séparés à la Juventus avec un respect mutuel, puis ce qui s'est passé à Manchester United n'est plus notre problème, a déclaré le dirigeant juventino au micro de DAZN. Nous sommes désolés de le voir dans une situation qui n'est pas agréable pour lui et pour l'équipe. Mais, il n'est plus notre problème".

Des propos qui ne devraient pas faire plaisir à CR7, surtout à une période où il traverse une passe très compliquée chez les Red Devils. Dimanche, lors du match contre Arsenal, il a démarré comme remplaçant pour la quatrième fois consécutive.