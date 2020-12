La Juve a toujours une défense de fer

S’il avait reconnu ne pas vouloir mettre en place un système de jeu prédéfini lors de son arrivée surprise à la Juventus cet été, Andrea Pirlo était resté (volontairement ?) flou à ce sujet, mais espérait tout de même "apporter de l’enthousiasme" en jouant "vers l’avant". Mais à la Juve, et l’ancien milieu de terrain le sait parfaitement, le plus important reste la gagne, et encore la gagne. La saison dernière, Maurizio Sarri avait bien tenté de faire adopter un style de jeu différent, et peut-être plus ambitieux, lors d’un mariage contre nature qui s’est terminé en divorce après une seule année.



Aujourd’hui, après dix matchs joués en Serie A, force est de constater que le club turinois, seulement cinquième du classement, n’a pas changé ses bonnes vieilles habitudes : s’il ne possède que la cinquième attaque du championnat, il a toujours la meilleure défense, avec huit buts encaissés avant de se déplacer sur la pelouse du Genoa dimanche après-midi (18h). Mieux encore, la Juve est tout simplement l’équipe qui a concédé le moins de tirs au sein des cinq grands championnats européens (23). Et si elle compte moins de matchs que les autres clubs du continent, elle occupe tout de même le troisième rang au nombre de tirs concédés par match, avec une moyenne de 2,56, contre 2,17 pour la Real Sociedad et 2,27 pour l’Athletic Bilbao.

Pirlo : "On ne doit pas avoir le Barça en tête" Une défense qui a pourtant beaucoup bougé depuis le début de saison en raison des blessures des uns et des autres (Bonucci, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro,…), mais qui peut compter sur un Danilo retrouvé, auteur de performances convaincantes dans l’axe comme sur le côté droit. Plus que la seule base arrière, c’est toute l’équipe turinoise qui a accompli son meilleur match de cet exercice 2020-2021 mardi dernier au Camp Nou, où les Bianconeri ont fait exploser le Barça (0-3). En s’adaptant aux défauts de leurs hôtes, avec un milieu de terrain renforcé. Preuve que Pirlo sait se montrer pragmatique… Et il espère bien voir ses hommes continuer sur leur lancée.



"On ne doit pas avoir le Barça en tête. On ne peut pas s’arrêter à ce match et on doit faire mieux que lors des quatre derniers matchs de Serie A. Je veux voir la même faim et la même détermination, ou sinon on aura une très mauvaise surprise", a martelé le technicien de 41 ans à Juventus TV avant le déplacement à Gênes.