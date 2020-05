La deadline pour la fin de saison de Serie A est connue

Toujours suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, la saison italienne de football pourrait bien reprendre, même si cela doit encore être officiellement acté le 28 mai prochain. Ce mercredi au cours d'une réunion, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé que la Serie A devra se terminer le 20 août au plus tard comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport. Il en va de même pour la Serie B et C. Pour rappel, il reste encore 12 matches à disputer en Serie A.

Une reprise le 1er septembre pour le prochain exercice





Le début de la saison prochaine (2020-2021) a lui été fixé au 1er septembre prochain, même si rien ne garantit que cela sera nécessairement le cas au vu du timing du calendrier en cas d'une reprise éventuelle de l'exercice actuel. La FIGC, par le biais d'un communiqué, a indiqué le processus à suivre dans le cas de nouvelle interruption. L'hypothèse serait de "réduire le format" des Championnats en proposant des play-offs et play-out. Dans la possibilité d'un arrêt définitif : "Le classement sera défini en appliquant un coefficient objectif et correctif", indique le communiqué.

