La confidence de Cristiano Ronaldo à Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, le prolifique avant-centre de l’Inter Milan, s’est confié dans une longue interview à New York Times. Dans cet entretien, l’international belge a notamment dévoilé une remarque que lui a faite Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus. «Il a dit qu'il avait marqué des buts partout et que l’Italie était l’endroit où il lui était le plus difficile de le faire, a fait savoir l’ancien mancunien. Et si Cristiano Ronaldo pense que c'est difficile, alors ça doit être vraiment difficile. C'est plus difficile qu'en Angleterre. Il y a plus d'intensité là-bas, mais ici tout est question de schéma et de tactique ». Les difficultés éprouvées par CR7 se vérifient parfaitement à travers son nombre de buts. Il a inscrit 31 buts en 45 parties avec la Juve en Serie A. Ça lui fait une moyenne de 0,68 buts/match, alors qu’en Espagne il tournait à 1,06 réalisation par rencontre. Lukaku ne regrette pas la Premier League

Ronaldo regrettait-il d’avoir rejoint le championnat transalpin ? Le raccourci est facile et Lukaku n’a pas de réponse à cette question. Ce que l’attaquant nerazzurro sait par contre, c’est que lui se plait beaucoup en Italie et qu’il n’est pas prêt à retourner en Angleterre. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge est soulagé de ne pas être plus confronté aux critiques des tabloïds britanniques. « C'était toujours « Oui, mais ... » dès le début, a-t-il regretté. J'ai marqué contre le Real Madrid en Super Coupe d'Europe mais j'ai raté une occasion. Et pour les gens c’était : « Oui, mais il a raté celui-là. » Malgré les 42 buts inscrits en 96 matchs, Lukaku a donc été content de clore le chapitre mancunien pour entamer l’aventure intériste.