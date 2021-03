Kulusevski, le nouveau disciple de Ronaldo

⚽️ #CDD

Depuis trois matchs et les soucis de santé de Morata, c'est au gamin Dejan Kulusevski que Cristiano Ronaldo est associé. Si le Suédois, globalement peu efficace cette saison avec seulement trois buts en Serie A, n'a pas marqué, Andrea Pirlo n'en est pas moins très satisfait : "Ils se trouvent bien tous les deux, ça joue et ils prennent les espaces." Pour Sky Sport, le coach de la Juve avait aussi salué la belle adaptation de son attaquant de 20 ans : "Parme et la Juventus, ce n'est pas pareil. Il avait plus d'espace à Parme, là il est bon dans un rôle qui n'est pas le sien. On lui demande aussi beaucoup sans le ballon."Plutôt ailier dans une attaque à trois la saison dernière, à Parme où il venait d'être prêté par l'Atalanta, Kulusevski a été aligné milieu sur le côté à la Juventus, avant de retrouver plus récemment ce rôle de second attaquant. Buteur dès la première journée face à la Sampdoria (3-0), il était alors devenu le, comme Alessandro Del Piero, Christian Vieri ou son illustre compatriote Zlatan Ibrahimovic. Excusez du peu... Avec treize buts, il est aussi le, devant Moise Kean (onze buts).Au coeur de la saison dernière, lors du confinement au mois d'avril, il était également le seul avec Jadon Sancho (Dortmund) à figurer dans le... Son potentiel duo d'attaque avec un autre jeune qui explose, Alexander Isak (Real Sociedad), offre enfin des perspectives pour le moins réjouissantes à l'équipe de Suède. A 21 ans, qu'il fêtera le 25 avril, il pourrait avoir dépassé les 30 matchs de Serie A avec la Juve, ce qui le placerait dans lederrière Paul Pogba (53), Alessio Tacchinardi (40) et Alessandro Del Piero (37).Son expérience avec Cristiano Ronaldo est pour lui une bénédiction, comme il l'a expliqué à CalcioShop : "Je garderai ça en moi toute ma vie, personne ne peut m'enlever cette satisfaction de m'entraîner chaque jouer avec lui. On blague beaucoup ensemble, il aime ça. Il m'aide beaucoup, particulièrement sur le jeu de tête. Il me dit toujours comment prendre le ballon, et je me suis déjà beaucoup amélioré." C'est sûr, on a vu pire comme professeur.