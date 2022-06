Koulibaly, les vacances avant le mercato !

Arrivé à un an du terme de son contrat au Napoli, Kalidou Koulibaly suscite les convoitises sur le marché très fermé des grands défenseurs centraux. Alors que son nom circule notamment au Barça et la Juve, l'international sénégalais n'entend pas pour autant se précipiter. Le champion d'Afrique l'a dit avec humour après la courte victoire des Lions de la Teranga sur le Rwanda (1-0), mardi soir pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

« Mon avenir ? Je ne sais pas du tout »

« Où va Koulibaly ? Koulibaly, pour l’instant, il va en vacances, a répondu le joueur de 30 ans dans la zone mixte de Diamniadio. Il est au Sénégal et il profite du Sénégal (sourire). On verra bien... Mon avenir ? Je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout pour le moment. J’étais concentré sur l’équipe nationale, je n’ai parlé avec personne. Normalement, les joueurs sont toujours pressés de repartir dans leur club mais, là, je vais rester quelques jours ici et on verra le reste à mon retour en Europe. »