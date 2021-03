Kokorin, repris de justesse

✈ #Mercato 🇫🇷 #Ligue1Conforama

🎙 Villas-Boas : ''Un joueur libre ? Il reste mon ami Kokorin, mais il vient de sortir de prison...'' pic.twitter.com/xreuzuYjPV

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2019



180 - Seul Kokorin (256) a disputé + de mins sans cadrer un tir à l' #EURO2016 que Lewandowski (180) chez les attaquants. Défaillance.

— OptaJean (@OptaJean) June 21, 2016

Aleksandr Kokorin n'avait jamais joué ailleurs qu'en Russie. Son passage derrière les barreaux lui a-t-il offert une médiatisation qui, bien que malheureuse, lui permet de faire le grand saut à 29 ans ? En 2018, l'attaquant international russe roue de coups le chauffeur d'une chaîne de télévision puis un haut fonctionnaire, en compagnie de son ancien coéquipier Pavel Mamaev. Les deux mêmes compères avaient dépensé plus de 250 000 euros dans un casino à Monaco après l'Euro 2016, qu'il avait traversé comme un fantôme (voir plus bas).Voilà l'histoire de Kokorin, condamné donc à 18 mois de prison ramenés à un an pour bonne conduite. Ce qui avait notamment valu cette blague d'André Villas-Boas en conférence de presse, en septembre 2019 : "En joueur libre, il y a bien mon ami Kokorin, mais il vient juste de sortir de prison..." Arrivé à la Fiorentina fin janvier, il n'a encore rien montré dans un contexte pas fait pour l'aider, au coeur d'une équipe toujours morose. "J'ai fait quelque chose d'horrible et j'ai payé très cher. Croyez-moi, c'était vraiment difficile, je fais donc la promesse de ne jamais refaire une erreur pareille."Deux maigres entrées en jeu en février, dont la dernière dimanche lors de la défaite chez l'Udinese (1-0). La veille du match, Cesare Prandelli assurait croire beaucoup en son renfort : "Il s'entraîne très bien. Ces dix derniers jours, il s'est beaucoup amélioré. C'est difficile de dire combien de temps il peut jouer, mais il est disponible. C'est important qu'il s'améliore et connaisse l'équipe." C'est le fils de Roberto Mancini, le sélectionneur italien qui l'a dirigé au Zénith Saint-Pétersbourg, qui a permis le transfert. L'entraîneur n'a lui aussi "que du bon à dire, sur l'homme comme sur le footballeur" : "Il est puissant, doué techniquement et dans les airs. Il avait ce qu'il fallait pour jouer au Real." En attendant, c'est donc Franck Ribéry et la Fiorentina qui espèrent profiter au mieux de leur repenti.