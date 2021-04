Kalulu, finalement, fait son trou

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

Pierre Kalulu ne devait pas réussir à l'AC Milan, selon Jean-Michel Aulas qui citait Paolo Maldini au mois de septembre... Il fallait démêler le vrai du faux, tant l'OL l'a eu mauvaise quand son jeune défenseur est parti à 20 ans chez les Rossoneri. Et surtout attendre patiemment. On n'imaginait même pas que le frère cadet d'Aldo (25 ans) et Gédéon (23 ans), respectivement attaquant en disgrâce à Bâle et défenseur latéral droit - lui aussi - bien installé à Ajaccio, puisse se signaler si rapidement au sein du grand Milan.S'il n'avait pas disputé la moindre minute jusqu'au mois de décembre, il a profité des blessures en charnière pour être recentré avec bonheur par Stefano Pioli.(2-2) en fin de rencontre. Dernièrement, c'est bien sur son côté droit qu'il a été à nouveau relancé, enchaînant ce mois-ci une entrée à la mi-temps et deux titularisations. Et sur les huit matchs qu'il a démarré (cinq dans l'axe, trois sur l'aile), Pierre KaluluConvoqué pour la phase de groupes de l'Euro Espoirs, même s'il n'a pas joué une minute, il peut donc. Zlatan Ibrahimovic et Theo Hernandez sont des exemples pour lui, le premier d'ordre général et le deuxième dans la spécificité de son poste ainsi que son parcours, qui le place à la porte de ces Bleus dont lui aussi rêve évidemment.Loué en Italie pour sa maturité, il ne fait pas exception à la règle des jeunes Français qui constatent une différence entre la Ligue 1 et la Serie A, comme il le relaie à Eurosport : "On a une approche du jeu plus exigeante sur certains points, comme la multiplication des courses. En France, on en fait un peu moins. Pas tant par fainéantise, mais simplement car la vision est différente. Pour moi, au final, le football reste du football : deux cages et un ballon. C'est une autre mentalité et une autre exigence, mais ça reste du football." Avec le travail en leitmotiv personnel, absolu et invariable. Celui-là même qui, en réalité, doit beaucoup plaire à Paolo Maldini.