Juventus : Van der Sar et l'élégance de Zidane

Zinédine Zidane a évolué à la Juventus Turin de 1996 à 2001 en tant que joueur avant de rejoindre par la suite le grand Real Madrid. Et le natif de Marseille a laissé un souvenir marquant à Edwin van der Sar en Italie. C'est ce qu'a indiqué l'ancien gardien de l'Ajax et Manchester United à Ziggo Sport.

Un Zidane différent des autres joueurs

« Il n'était pas très bavard. C'était difficile, car à l'époque, il ne parlait pas très bien l'anglais et ne parlait qu'en français ou en italien. Mais la façon dont il touchait le ballon, le lançait en l'air et dont il jouait... », s'est rappelé l'actuel directeur général de l'Ajax. Il a aussi mis en lumière le Zidane hors des terrains, qui était assez sobre, voire humble. « Un jour, il est venu à l'entraînement avec une Fiat, en portant un jean, une chemise blanche Levi's et des Adidas blanches. C'était totalement différent de ce qu'on pouvait voir chez les autres : Ferrari, Dolce&Gabbana et Versace.».