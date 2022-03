Tottenham est toujours en quête de Paulo Dybala, le joueur de la Juventus. La Gazzetta dello Sport affirme que les Spurs sont fortement liés à l'Argentin depuis plusieurs années. Cet été, ils pourraient avoir la meilleure chance de le recruter s'il laisse son contrat expirer et devient joueur libre. Cependant, l'Inter Milan s'apprête à détourner l'offre des Spurs pour Dybala.

L'Inter aussi sur le coup

Les champions de Serie A en titre sont prêts à offrir à Dybala 6,6 millions de livres sterling net par saison ainsi que 1,65 million de livres sterling en plus, selon des sources italiennes. Et les dirigeants lombards pourraient être en mesure de pousser encore plus loin en termes d'offre salariale, si leur attaquant international argentin et star du club Lautaro Martinez s'en va lors de l'été.