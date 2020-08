Juventus, un titre dans la souffrance

C'est finalement pour un petit point que la Juventus Turin a été sacrée championne d'Italie. La Vieille Dame a terminé la saison de Serie A avec 83 unités, son plus petit total depuis 2011. C'est avec quelques doutes qu'elle va désormais se présenter sur la scène européenne face à l'Olympique Lyonnais. Les dernières semaines ont été très compliquées pour les hommes de Maurizio Sarri. Tellement compliquées que l'entraîneur pourrait être menacé. La Juve n'a gagné que deux de ses huit derniers matchs. Une série inhabituelle dans le Piémont.

Une équipe à bout de souffle



Le contexte inédit y est certainement pour quelque chose. En conférence de presse, l'entraîneur turinois a d'ailleurs évoqué les difficultés d'une saison à rallonge. « On a joué le 6 juillet et on a été sacré le 26 juillet de la saison d'après. C'est très difficile. Et personne ne peut me dire que passer 50-60 jours de confinement en voyant ces milliers de morts a été reposant. C'est une saison extrêmement difficile, la plus dure même. » a avoué le sexagénaire à la presse. Sa philosophie qui demande beaucoup d'efforts physiques et le rythme infernal de la Serie A depuis la reprise ont essoufflé un champion d'Italie qui termine en apnée. Désormais, l'entraîneur semble même craindre la fraîcheur physique d'une équipe lyonnaise qui n'a disputé qu'un match officiel depuis la mi-mars.

La Juventus perd et inquiète avant Lyon

La défense de la Juve n'est pas irrépochable



Mais il n'y a pas que le physique qui a pêché ces derniers temps à l'Allianz Stadium. Le club piémontais a éprouvé de grandes difficultés défensivement. La défaite contre l'AC Milan avec trois buts encaissés en cinq minutes à l'heure de jeu a laissé des traces (4-2). La série qui a suivi est tout simplement la plus mauvaise du club depuis plus de dix ans avec neuf buts encaissés en trois matchs. Depuis la reprise du championnat, la cage turinoise n'est restée inviolée qu'à trois reprises. C'est peu pour une formation qui a l'habitude d'être solide. Dans l'arrière-garde bianconeri, les incompréhensions ont été aussi nombreuses que les blessures cette saison. Et dans la dernière ligne droite, cela s'est ressenti.

Une blessure qui change tout ?



La fragilité de cette équipe a sauté aux yeux. Elle est apparue incapable de gérer un score. Alors qu'elle pouvait être sacrée dès la 35eme journée, la troupe de Maurizio Sarri s'est inclinée sur la pelouse de l'Udinese à la dernière minute (2-1). Un scénario cruel. Ce soir-là, les Turinois n'ont marqué qu'un but. Il faudra faire mieux lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions pour espérer se qualifier. Il y a un but de retard à rattraper mais une absence de taille à pallier. Paulo Dybala est incertain à cause d'une élongation à la cuisse gauche. Cristiano Ronaldo sera attendu pour porter les siens mais ces derniers temps, il a trop forcé quand cette mission lui revenait. A Turin, le doute est omniprésent, la pression énorme. Sur la ligne de départ du Final 8, il n'y aura ni statut de champion, ni point d'avance.

Sarri : “Quand il n’est pas là, Dybala nous manque”