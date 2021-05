Juventus, un retour dix ans en arrière

C'est en tant que cinquième de la Serie A que la Juventus Turin se déplace sur la pelouse de l'Udinese ce dimanche. Si les hommes d'Andrea Pirlo terminent la saison à cette place, ils manqueront la qualification à la prochaine Ligue des Champions. C'est un comble pour un des clubs fondateurs de la Super Ligue. Une telle contre-performance serait surtout un véritable coup d'arrêt pour le nonuple champion d'Italie en titre. Avec une telle désillusion, la Vieille Dame reviendrait dix ans en arrière, à la fin de l'une des périodes les plus sombres de son histoire. La dernière fois qu'elle ne s'est pas qualifiée pour la C1, c'était en 2010-2011. A l'époque, le club piémontais digérait encore son passage forcé par la Serie B après l'affaire du Calciopoli. Avant l'arrivée d'Antonio Conte qui lui a permis de dominer outrageusement le football transalpin jusqu'à cette saison, l'institution turinoise avait terminé la saison 2010-2011 à la septième place de la Serie A. Ce rang ne lui avait pas permis d'accrocher une qualification européenne.

Buffon, Bonucci et Chiellini étaient déjà là

Luigi Delneri était l'entraîneur d'une Juventus qui n'avait passé que trois journées sur le podium du championnat italien. C'était au cœur de l'automne, bien avant que l'écart avec le leader milanais ne dépasse les vingt unités en fin de saison. A l'issue d'un championnat où les meilleurs buteurs bianconeri étaient Fabio Quagliarella et Alessandro Matri avec neuf réalisations, le podium avait été aussi proche que la deuxième moitié du classement. Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini étaient déjà là aux côtés de joueurs comme Jonathan Zebina, Alessandro Del Piero ou Hasan Salihamidzic pour jouer au stadio Olimpico en attendant l'inauguration du Juventus Stadium. Cette équipe qui avait fière allure malgré le récent départ de David Trezeguet n'avait pas réussi à intégrer le top six national, ni les seizièmes de finale de la Ligue Europa après avoir été incapable de gagner le moindre match dans un groupe avec Manchester City, le Lech Poznan et le Red Bull Salzbourg. A l'époque, l'Atalanta Bergame était sacrée championne de Serie B, et l'Udinese, où se déplace la Juventus ce dimanche, terminait quatrième de la Serie A grâce aux 40 buts du duo Antonio Di Natale-Alexis Sanchez. Une autre époque qui prouve à quel point la Juventus Turin tombe de haut avec sa mauvaise campagne 2020-2021.