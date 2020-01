Manuel Neuer (33 ans) dispute actuellement sa neuvième saison avec le prestigieux club allemand du Bayern Munich. Y en aura-t-il une dixième ? Rien n’est moins sûr. Même s’il a un contrat du côté de l’Allianz Arena qui court qu’en juin 2021, l’expérimenté portier pourrait être amené à changer d’air. Et si ce scénario se confirme, la Juventus de Turin serait intéressée par l’idée de l’accueillir, à en croire ce que révèle l’hebdomadaire France Football dans son édition de mardi. Les Bianconeri ne sont toujours pas convaincus par le Polonais Wojciech Szczesny dans le rôle du numéro un.

Neuer pas disposé à être la doublure de Nubel

Si Neuer envisage un autre défi, c’est parce qu’il n’est pas sûr de rester titulaire avec l’équipe munichoise. Les champions d’Allemagne ont récemment mis la main sur Alexander Nubel, le très prometteur gardien du Schalke 04, et la hiérarchie à ce poste n’a pas encore été définie. Interrogé dernièrement quant à une éventuelle concurrence avec son jeune compatriote, Neuer a affirmé clairement qu’il ne se voyait pas du tout s’asseoir sur le banc. « Tant que je serai là, je jouerai chaque rencontre, dans chaque compétition, et même chaque match amical », a-t-il lâché. Ses dirigeants pourraient ne pas l’entendre de cette oreille, auquel cas la piste turinoise deviendrait très sérieuse.