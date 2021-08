De la concurrence en attaque

Après l’avoir convoité et pisté pendant plusieurs mois,Contre un montant compris entre 3 et 4,5M€, ils l’ont arraché au Santos FC, le club où il a brillé depuis ses débuts en pro en 2018.Kaio Jorge, qui s’est aussi illustré avec les équipes jeunes de la Seleçao, a paraphé un deal jusqu’en 2026 avec la Vieille Dame. Malgré son talent, cet élément va avoir du mal à se faire une place d’entrée au sein de l’équipe dirigée par Massimiliano Allegri. Avec les Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Alvaro Morata et Federico Chiesa, la concurrence s’annonce forte du côté du Piémont.Le défi de Kaio Jorge est important, car les joueurs brésiliens ne réussissent historiquement pas à la Juve. À lui de stopper cette malédiction et justifier les attentes placées en lui.