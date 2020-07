Juventus Turin : Van Basten regrette le choix de de Ligt

La Serie A, un frein pour la progression de de Ligt ?

Performant à des niveaux très élevés sous le maillot de l'Ajax Amsterdam la saison passée, Matthijs de Ligt ne manquait pas de courtisans l'été dernier sur le marché des transferts. Parmi eux, il y avait notamment le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin. C'est vers cette dernière que s'est orienté le choix du jeune joueur hollandais (20 ans). Si les débuts n'ont pas été évidents dans un nouveau pays à la culture tactique très affirmée, de Ligt s'est imposé comme un central fiable au fur et à mesure de la saison, sous la direction de Maurizio Sarri.Toutefois, il semblerait que cela ne soit pas suffisant aux yeux de Marco Van Basten. Le triple Ballon d'Or s'est en effet confié sur l'évolution de son compatriote et a souligné que, selon lui, le choix de rejoindre la Juve n'était pas le bon, notamment pour la progression du joueur."Je ne pense pas qu'il a fait mieux que la saison dernière à Ajax. C'était dommage de ne pas avoir Chiellini, un vrai joueur d'équipe. Bonucci fait son truc, mais n'organise pas la défense et n'indique pas ce que Matthijs doit faire. Chiellini fait les choses pour les autres., a-t-il déclaré à Ziggo Sport.Pour sa première saison en Italie, De Ligt a été sacré champion avec la Juve en Serie A et sera attendu contre l'OL, dès le 12 août prochain en huitième de finale retour de la Ligue des champions.