Juventus Turin : Un poste surprise pour Matuidi ?

Alex Sandro et De Sciglio blessés, Danilo suspendu

Ronaldo au repos ?

Battue en finale de la Coupe d’Italie mercredi dernier (défaite aux tirs au but devant Naples) et victorieuse de son match de reprise en Serie A à Bologne (2-0), lundi, la Juventus Turin retrouve les pelouses du Championnat vendredi soir. Le leader du classement, avec quatre longueurs d’avance sur la Lazio Rome, renversée mercredi par l’Atalanta Bergame (2-3) après avoir mené 2-0, entame la 28eme journée en accueillant Lecce (coup d’envoi à 21h45).Face au 18eme de la hiérarchie transalpine, battu à domicile par l’AC Milan (1-4) lundi, la Vieille Dame pourrait débuter le match avec un latéral gauche étonnant : Blaise Matuidi. En effet, Alex Sandro, le titulaire du poste, est blessé comme Matteo De Sciglio, tandis que Danilo, qui aurait pu dépanner, est suspendu. Maurizio Sarri a indiqué que l’option Matuidi sur le flanc gauche de la défense bianconera a été travaillée à l’entraînement jeudi. « On en essayera d'autres puis on tranchera », a expliqué l’entraîneur de la Juventus en conférence de presse.Testé positif au Covid-19 en mars, Blaise Matuidi a déjà évolué quelques fois à ce poste d’arrière latéral gauche dans sa carrière. Le Français est apparu à 28 reprises cette saison en Serie A (18 titularisations et 6 entrées en jeu) avec la Juve. Auteur de 3 buts la saison passée, l’international tricolore n’a pas encore frappé en 2019-20. A noter que ce vendredi contre Lecce, Cristiano Ronaldo pourrait souffler. D’après La Gazzetta dello Sport, l’attaquant portugais pourrait être laissé au repos. Absent depuis la reprise en Italie, Gonzalo Higuain pourrait être, lui, de retour sur le banc des remplaçants.