Juventus Turin : Un intérêt pour Griezmann ?

Il y a quatre ans, Antoine Griezmann trônait sur le toit du monde. L’attaquant avait claqué 4 buts avec l’équipe de France, dont un penalty en finale contre la Croatie (4-1). Leader de l’attaque tricolore après avoir été grand lors de l’Euro 2016 en France, le numéro 7 rayonnait et était sacré champion du monde. Le natif de Mâcon a depuis perdu de sa superbe. Nettement. Griezmann apparait en perte de vitesse à 31 ans.

Griezmann ne débute pas les matchs avec l’Atlético

Son transfert au FC Barcelone, pour 120 millions d’euros, l’a clairement ralenti en 2019. Il devait aller encore plus haut au côté notamment de Lionel Messi mais cela n’a pas fonctionné. Alors, deux ans après, Antoine Griezmann est revenu à ses premières amours, à l’Atlético de Madrid où Diego Simeone continue de l’adorer. Prêté deux ans par le Barça aux Colchoneros, « Grizou » ne joue pas beaucoup depuis le début de saison car il est au cœur d’un bataille financière entre les deux clubs. S’il joue au moins 45 minutes dans 50% des rencontres pour lesquelles il est disponible, l’Atlético devra verser 40 millions d’euros au club catalan.

La Juventus intéressée par plusieurs Français

Alors, le Français ne débute pas les matchs cette saison et entre à une demi-heure de la fin. Quasiment systématiquement, sauf contre le Real Madrid, le 18 septembre avant la trêve internationale, un derby qu’il a débuté. « Grizou », auquel Didier Deschamps continue de faire confiance en équipe de France, marque pourtant encore malgré son faible temps de jeu accumulé (2 buts en Liga, 1 en Ligue des Champions), se montre décisif et suscite encore des intérêts en Europe. Comme ceux de la Juventus Turin. D’après La Gazzetta dello Sport, le club italien s’intéresserait en effet à Griezmann en vue du prochain mercato hivernal. Insatisfaits par le début de saison raté - la Juve est 8eme après 7 journées de Serie A avec déjà 4 nuls, 1 défaite et seulement 2 petites victoires - les dirigeants turinois ont ciblé plusieurs profils comme celui du Français. D’autres représentants de l’Hexagone suscitent les convoitises de la Vieille Dame selon La Gazzetta comme le Monégasque Benoît Badiashile et Evan Ndicka (Eintracht Francfort). Les Bianconeri songeraient aussi à Marco Asensio (Real Madrid) et Christian Pulisic (Chelsea) en attaque.