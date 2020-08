Juventus Turin : Sacchi critique le club pour le choix de Sarri

Entre Maurizio Sarri et la Juventus Turin, le mariage n'a pas été le plus réussi possible. Recruté l'été dernier par la Vieille Dame, l'ancien entraîneur de Naples et de Chelsea a obtenu un Scudetto compliqué en Serie A, tant son équipe n'a pas su développer un football chatoyant, et a semblé parfois très loin de contrôler les évènements. En Ligue des champions, le socle des huitièmes de finale était trop haut et la Juve a été éliminée par l'OL, en dépit d'un succès lors du match retour (2-1). Remercié par le club turinois, le technicien italien a reçu un léger soutien de la part d'Arrigo Sacchi. La Juve, une équipe trop usée pour le style Sarri

"Sarri a hérité d'une équipe usée par huit scudetti consécutifs. Un groupe avec des individualistes peu disposés à courir les uns pour les autres. C'était utopique de croire que Sarri pouvait donner une harmonie à cette équipe vieillissante peu habituée à être un vrai collectif", a indiqué l'ancien entraîneur de l'AC Milan dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.





De façon plus globale, l'échec du style Sarri à la Juve témoigne des carences du football italien, selon Sacchi. "L'évolution de la Juve, avec la nomination de Sarri par Agnelli, aurait pu avoir une grande importance dans le foot italien, où on gagne généralement en jouant de façon défensive et en se reposant sur les individualités. Si notre plus grand club ne cherche pas le style, le jeu, comment pourrait-il devenir un exemple ? On retournerait au foot d'avant où l'individualité vient avant le jeu et avec la victoire glorifiée même si elle n'est pas méritée", a-t-il exposé.



C'est désormais Andrea Pirlo, légende du football italien et ancien joueur de la Juve (2011-2015), qui va tenter de mener la Juve vers des objectifs élevés.