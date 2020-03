Juventus Turin : Ronaldo réagit après son 1000ème match en carrière

Sporting de Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid et depuis 2018, la Juventus Turin.

Ronaldo fier de cet accomplissement

« Je suis tellement fier d'avoir atteint 1000 matchs officiels au cours de ma carrière avec une victoire très importante qui nous a placés en tête du classement » , a écrit Ronaldo sur Instagram. « Merci à tous mes coéquipiers, entraîneurs, à ma famille et à mes amis, ainsi qu'à mes fans qui m'ont aidé à atteindre cette grande réussite. »

Ronaldo a participé à 18 saisons en tant que joueur de football professionnel.

Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a également été élu meilleur joueur de l'année par la FIFA cinq fois et trois fois meilleur joueur de l'UEFA en Europe.

Ronaldo et la Juventus se préparent actuellement à accueillir l'Olympique Lyonnais en match retour de leur huitième de finale de Ligue des Champions, un tournoi que le joueur a remporté cinq fois.

Il a également trois couronnes de Premier League à son actif, deux titres en Liga et le Scudetto avec la Vieille Dame, obtenu l'année dernière. Cette saison, la lutte est acharnée en Serie A et la Juventus ne compte qu'un point d'avance sur son dauphin, la surprenante Lazio Rome.









Cristiano Ronaldo n'a pas terminé de disputer des matches de haut niveau. Alors qu'il est âgé de 35 ans, le joueur a franchi une barre plus que symbolique lors du match entre la Juventus Turin et l'Inter Milan, dimanche soir en Serie A. En effet, lors de cette rencontre disputée à huis clos pour cause du coronavirus et remportée par la Vieille Dame (2-0),. Une carrière qui s'est étalée au sein de différents clubs : le