Giorgio Chiellini, le capitaine de la Juventus, a fait un appel pour que ses coéquipiers procèdent à une réduction de leur salaire en cette période sans compétition relative au coronavirus. Afin d’aider le club à payer l’ensemble de ses employés et éviter une crise financière, les joueurs ont été priés de baisser leurs revenus. Une initiative louable et à laquelle se serait immédiatement joint Cristiano Ronaldo, la star des Bianconeri.



A en croire ce que rapporte le quotidien Tuttosport, le quintuple Ballon d’Or a adhéré à cette proposition en renonçant à une partie de sa rémunération. Il serait disposé à se délester d’un montant de 3,8M€. Une somme conséquente et qui constitue trois quarts du salaire qu’il perçoit mensuellement à Turin (4,79M€). Pour rappel, l’ex-attaquant du Real avait déjà signé un chèque de 1M€ avec son agent Jorge Mendes pour venir en aide à des hôpitaux au Portugal. A noter qu’outre Ronaldo, Bonucci et Buffon ont aussi répondu favorablement à cet appel.