A trente-six ans, et au crépuscule d'une carrière hors du commun, Cristiano Ronaldo n'a plus grand-chose à prouver. Mais lorsqu'il est conspué par certains, c'est sur le terrain que le Portugais tient à apporter sa réponse. Après l'élimination de la Juventus face au FC Porto, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, CR7 a d'abord répondu aux critiques sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, il l'a fait en Serie A, avec un triplé passé face à Cagliari (3-1).



Une véritable réponse de champion pour le quintuple Ballon d'Or, auteur ce dimanche d'un coup du chapeau en bonne et due forme. C'est la cinquante-septième fois de sa carrière que Cristiano Ronaldo réussit un tel exploit. Trois buts de plus, pour un total de 770 réalisations, de quoi faire de lui le troisième meilleur buteur de tous les temps. Une performance saluée par le roi Pelé.

La Juventus s'accroche



Alors que les rumeurs d'un possible départ du champion d'Europe portugais fourmillent et s'additionnent depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo a donc permis à la Juventus de revenir à un petit point de l'AC Milan, actuel deuxième d'un classement de Serie A toujours dominé par l'Inter qui possède quant à elle dix unités d'avance sur la Vieille Dame.