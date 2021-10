Juventus Turin - Rien ne sera offert à Kean

[🎞️VIDEO -⚽️BUT] 🇮🇹 #SerieA

💥 Moise Kean marque son 1er but de la saison et lance la Juventus !

👉 Sur une très belle remise signée Adrien Rabiot 👌 https://t.co/QFK6VWPwZy

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 22, 2021

2 - Moise Kean est le 1er joueur à marquer lors de chacun de ses 2 premiers matches à domicile avec Paris en Ligue 1 depuis Dely Valdés en août 1995. Rookie.#PSGSRFC pic.twitter.com/g4QCpXOlEw

— OptaJean (@OptaJean) November 7, 2020

Moise Kean a répété à plusieurs reprises qu'il se sentait bien au Paris Saint-Germain. Sauf que son prêt vers la capitale française était bel et bien sans option d'achat, ce qui a conduit l'attaquant international italien à retourner à Everton. Qui, cette fois, a concédé une option obligatoire dans son nouveau prêt vers la Juventus, quittée il y a seulement deux ans. Un retour à l'envoyeur vers son club de coeur, celui qui l'a formé, ce qui doit normalement remplir Kean de joie. Sauf qu'à 21 ans, le tapis rouge ne lui est toujours pas déroulé chez les Bianconeri. S'il a participé aux sept matchs du club depuis son arrivée à la fin du mois d'août (cinq en Serie A, deux en Ligue des Champions), il n'a étéLa première s'est bien passée, avec un but sur le terrain de La Spezia (2-3), la deuxième un peu moins avec une sortie dès la mi-temps lors du derby au Torino (0-1). Et même quand- dont il n'est clairement que la doublure - etse sont blessés, Massimiliano Allegri a pu aligner en pointeou, notamment lors du match référence face à Chelsea en Coupe d'Europe (1-0). Touché par sa mise à l'écart à la dernière minute du groupe champion d'Europe de la Squadra Azzurra, fin mai, Moise Kean ne parvient donc à s'imposer ni en club, ni en sélection. Pour le moment, ça vaut pour l'ensemble de sa carrière, sa saison la plus pleine à Everton (2019-2020) ne l'ayant vu marquer que deux petits buts.Très performant à Paris dans son rôle de joker, avec treize buts en championnat et trois réalisations en Ligue des Champions, il ne prétend évidemment pas à conserver ce rôle pour la suite de sa carrière. Mais les attentes placées autour de lui, particulièrement depuis ses, peuvent aussi jouer en sa défaveur. Dès sa première entrée en jeu cette saison, sur le terrain de Naples (2-1), il a failli tromper son propre gardien de la tête sur un corner, une action qui a finalement conduit au but décisif de Kalidou Koulibaly malgré la première parade de Wojciech Szczesny. Les moqueries ont été immédiates... Moise Kean n'est pas (encore ?) prophète en son pays.