Juventus Turin : Pour Evra, Ronaldo "devenait le bouc émissaire" du club

"Cristiano a besoin d'amour et de respect"

Entre 2006 et 2009, Patrice Evra a côtoyé Cristiano Ronaldo sous le maillot de Manchester United. Depuis, les deux hommes ont su nouer des liens profonds d'amitié, et ce vendredi, dans un entretien accordé à la Repubblica, le premier a évoqué le départ du second de la Juventus Turin. Durant trois saisons, avec la Vieille Dame, Ronaldo a tenté de faire de son mieux pour s'intégrer dans l'effectif qui, comme l'a reconnu Leonardo Bonucci dans The Ahtletic, était très dépendant de son talent. "On a peut-être considéré comme acquis que si on donnait le ballon à Cristiano, il nous ferait gagner le match", a glissé le central italien.Patrice Evra a expliqué son point de vue sur le retour de Ronaldo à Manchester United, survenu cet été. Selon l'ancien international français, Ronaldo avait besoin d'être traité d'une certaine façon en Italie, et cela n'a pas été le cas.Mais beaucoup oublient que gagner la Serie A est un exploit chaque année. Si vous demandez à Andrea Agnelli (le président de la Juve, ndlr) le véritable objectif de la Juve chaque année est de triompher en championnat, pas en Ligue des Champions", a-t-il souligné. En trois tentatives dans la prestigieuse compétition européenne avec Ronaldo dans ses rangs, la Vieille Dame est tombée face à l'Ajax Amsterdam (2019), l'Olympique Lyonnais (2020) puis le FC Porto (2021), sans parvenir à franchir le cap des quarts de finale.Estimant les critiques en Italie "ridicules et hypocrites" à propos de Ronaldo, Evra a également considéré que le joueur avait été marqué par son premier passage chez les Red Devils, entre 2003 et 2009.À Manchester, personne ne se permettrait jamais de le critiquer, contrairement à ce qui s'est passé lorsqu'il était à la Juve. Ce fut décisif pour ses adieux. Dès qu'il a eu la chance de revenir à United, il n'a pas réfléchi à deux fois."