Juventus Turin : Platini estime que Dybala est un joueur "maradonesque"

Paulo Dybala compte désormais 224 apparitions et 68 buts pour la Juventus Turin dans l'élite, le plaçant à égalité, dans les chiffres enregistrés, avec ceux de Michel Platini entre 1982 et 1987 sous le maillot de la Vieille Dame. Ce mercredi soir sur la pelouse de Sassuolo (21h45), Dybala pourrait dépasser Platini dans la hiérarchie des buteurs de la Juve, si il venait à marquer. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Platini a donné son avis sur le joueur argentin, qu'il estime assez différent de lui au niveau du profil pur.

"C'est intéressant qu'il m'ait égalé pour les buts et les apparitions en Serie A. Les chiffres sont une chose, mais nous sommes des joueurs différents., a jugé Platini. En outre, l'ancien président de l'UEFA a parlé du duo formé par Dybala et Ronaldo sous la direction de Sarri. "Ronaldo est ce qu'il est et ne peut pas être remis en question. Il nous manquerait (s'il partait). C'est un grand champion qui remporte des matchs, remporte des trophées et joue au plus haut niveau depuis un certain temps maintenant. Ils vont bien ensemble. Dybala aurait pu partir l'an dernier, ce sont les lois du marché, mais s'il est resté, c'est une bonne chose pour lui et la Juve. Ce n'est pas Platini. Il est plus ... Maradonesque", a analysé Platini au sujet du natif de Laguna Larga.