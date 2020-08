Juventus Turin : Pirlo compte plus que jamais sur le duo Dybala-Ronaldo

Au lendemain de son apparition au J Medical de la Juventus Turin pour les premiers tests médicaux et la reprise de l'entraînement, Andrea Pirlo, le nouvel entraîneur de la Vieille Dame, a tenu sa première conférence de presse ce mardi après-midi. Pour sa première expérience sur un banc de l'élite, celui qui devait initialement s'occuper des U23, a dessiné les premiers contours de son projet de jeu. « Je veux apporter de l'enthousiasme et être patron du jeu, a averti le Maestro. J'ai dit deux choses aux joueurs : je veux toujours le ballon et une fois perdu, je veux le récupérer au plus vite. On peut jouer à trois derrière ou à quatre, ça va dépendre, on peut avoir des phases où le schéma évolue. » Pour l'heure, l'entraîneur assure ne pas avoir d'idée précise prédéfinie mais il veut une projection rapide et a insisté sur la notion de don de soi et de sacrifice. Interrogé sur la cohabitation dite difficile entre Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo, le champion du monde 2006 ne partage pas le même avis : « Les joueurs de qualité peuvent toujours jouer ensemble Il suffit qu'il y ait du sacrifice et l'envie de travailler de la part de tout le monde. »

« Dybala n'a jamais été sur le marché »

Après avoir exprimé ses envies et les qualités qu'il attendait sur le terrain, Andrea Pirlo a bien entendu parlé du mercato pour clarifier certaines situations. Concernant le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, l'entraîneur a assuré avoir « beaucoup discuté. Nous aurons le temps de parler des questions techniques et tactiques dans les prochains jours. » Comme annoncé lundi, Gonzalo Higuain va bel et bien quitter le club, Pirlo l'a confirmé ce mardi après-midi. « Je l'apprécie beaucoup, nous avons parlé les yeux dans les yeux mais il est temps que nos chemins se séparent. »



Concernant Paulo Dybala, annoncé par moments sur le départ, l'Italien a coupé court : « Il n'a jamais été sur le marché, il fait partie de notre projet. » L'entraîneur de la Vieille Dame a terminé sa première conférence de presse en confirmant qu'il avait plusieurs pistes de recrutement dont il a tu pour le moment les noms. Le Brésilien Arthur et le Suédois Dejan Kulusevski ont déjà signé et les médias italiens parlaient récemment de Manuel Locatelli ou encore d'Edin Dzeko.