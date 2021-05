Le rideau est tombé dimanche soir sur la Serie A et parmi les faits importants à relever, Cristiano Ronaldo a terminé meilleur réalisateur du championnat. Avec 29 réalisations à son actif, la star de la Juventus a pu battre Romelu Lukaku (24) au terme d’un beau duel entre les deux attaquants. En Italie depuis 2018, CR7 s’adjuge ce titre de « capocannoniere » pour la première fois car lors des deux précédentes saisons, il avait été devancé successivement par Fabio Quagliarella et Ciro Immobile.

Ronaldo se maintient au sommet

Cristiano Ronaldo est donc le meilleur buteur en Italie, après l’avoir déjà été en Espagne et en Angleterre lors de ses passages respectifs au Real Madrid et à Manchester United. Cela lui fait donc un beau triplé. Un triplé historique même, puisqu’il est le tout premier joueur à le réussir dans les principaux championnats européens. Un accomplissement majeur de plus pour ce grand champion. A 36 ans, cela incite le plus grand respect.