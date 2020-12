Juventus Turin - Morata, jamais deux sans trois ?

Quelles différences pour Alvaro Morata depuis son premier passage à la Juventus ? Quatre années sont passées, déjà, qui font de lui un attaquant au sommet de son art à 28 ans, après avoir notamment enrichi sa palette en découvrant la Premier League (à Chelsea). Et surtout, c'est en tant que titulaire qu'il évolue cette fois avec la Vieille Dame. Car même s'il avait été le joueur le plus décisif pour les Bianconeri de 2014 à 2016 (impliqué sur 43 buts, à égalité avec Paul Pogba), il était à chaque fois remplaçant des deux titulaires en place : Fernando Llorente et Carlos Tevez la première saison, Mario Mandzukic et Paulo Dybala la deuxième.

"C'est un très bon joueur, il avait juste besoin de constance et de confiance, se réjouit Andrea Pirlo (en conférence de presse). S'il est heureux dans sa tête, il peut tout faire, il peut devenir un des meilleurs attaquants du monde. S'il s'entraîne bien, qu'il est en bonne forme, qu'il joue et qu'il marque, il est fondamental pour nous comme pour l'équipe d'Espagne. On travaille dur pour le mettre dans les meilleures conditions, et ensuite il est performant." Mais le transfuge de l'Atlético, où il a enfin appris à être lancé d'entrée de jeu - lui qui est un des jokers les plus décisifs du 21eme siècle, avec 25 buts en tant que remplaçant -, a jusqu'alors profité des blessures de Cristiano Ronaldo et surtout de Dybala.



Pirlo l'a pourtant assuré : "On essaiera de jouer avec les trois devant, mais ça prend du temps." Le coach de la Juve a eu l'occasion, depuis quelques semaines, de joindre les actes à la parole. Il ne s'y est encore jamais employé, à l'image de ce retour de Morata sur le banc ce week-end au Genoa (1-3), ou contre le Ferencvaros en Ligue des Champions. Cette C1 où l'avant-centre espagnol est exceptionnel depuis le début de la saison : avec six buts, c'est le premier joueur de la Juventus à réaliser une telle performance en phase de poules depuis David Trezeguet en 2001. Auteur du premier doublé européen de sa carrière, il a d'ores et déjà battu le meilleur total de sa carrière sur une saison de Ligue des Champions (cinq buts en 2014-2015, pour sa première année à la Juve).