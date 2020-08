Juventus Turin : Higuain évoque son futur

L'attaquant de la Juventus Turin, Gonzalo Higuain (32 ans), fait face à un avenir incertain à l'Allianz Stadium mais ne prendra aucune décision avant d'avoir rencontré le nouvel entraîneur des Bianconeri, Andrea Pirlo, récemment nommé à la tête de l'équipe à la place de Maurizio Sarri. Ce dernier a payé l'élimination face à Lyon, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.



"Je vais bien maintenant, je vais me reposer et réfléchir. Le 24, je retourne à l'entraînement et il me reste encore un an de contrat en Italie ", a déclaré Higuain à Fox Sports. "Je dois me présenter et voir ce qui se passe avec le nouvel entraîneur. Ce sera certainement une dynamique différente."

Un retour en Argentine impossible pour Higuain

L'Argentin a été lié à un possible départ, notamment vers la MLS. "Beaucoup de joueurs y vont, ce serait bien, oui, mais maintenant je suis là. Voyons ce qui se passe", a ajouté Higuain, qui ne va pas retourner à River Plate, de façon certaine. "Le football argentin, j'aime le regarder… mais non, il ne me manque pas. Je suis parti quand j'étais jeune et aujourd'hui l'Argentine doit ouvrir les yeux, car tant de joueurs hésitent à revenir, surtout pour l'avenir de leurs familles. Beaucoup voyagent en Amérique, en Chine ou en Arabie saoudite", a expliqué l'ancien attaquant de Naples.



Le joueur de 32 ans a par ailleurs dévoilé qu'il ne se voyait pas sur un banc de touche lorsqu'il sera venu le moment de raccrocher les crampons. "Après le football, je ne deviendrai pas entraîneur à cause du stress mental et physique que cela implique. Tous les entraîneurs arrivent avec les cheveux noirs et repartent trois ans plus tard avec les cheveux gris", a commenté Higuain.