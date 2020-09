Juventus Turin : Del Piero voit Pirlo réussir

L’ancien capitaine de la Juventus Turin, Alessandro Del Piero, n'a pas nié sa surprise lorsqu'il a vu la Vieille Dame choisir Andrea Pirlo comme entraîneur de l'équipe première, le 8 août dernier. La Juventus a limogé Maurizio Sarri après une seule saison à l'Allianz Stadium et l'a remplacé par le vainqueur de la Coupe du monde 2006. Del Piero a assuré qu'il ne s'attendait pas à ce que le travail revienne à son ancien coéquipier italien. Un grand défi pour la Juve, comme pour Pirlo "J’ai été très surpris car il est très tôt pour lui pour être dans cette position. Je suis surpris parce que je pensais que la Juve irait dans une direction différente. C'est un grand défi pour tout le monde mais le club est très fort et l'équipe est très bonne et Andrea est un gars formidable", a-t-il indiqué à Forbes. Toutefois, si des doutes, légitimes, existent, Del Piero connaît assez bien Pirlo et, selon lui, le mariage entre la Vieille Dame et le maestro italien devrait être une réussite, étant donné les capacités du natif de Flero.



"Je ne sais pas ce qu'il pense faire sur le terrain, mais je le connais personnellement, donc je pense qu'il sera bien préparé et prêt à saisir cette opportunité et à la convertir en succès", a jugé Del Piero.



E' il momento di un primo bilancio per Mister @Pirlo_official

L'intervista ESCLUSIVA è sulla nostra sezione @JuventusTv, qui! ➡ https://t.co/lTO4Tg0xgK pic.twitter.com/hz7yistKqX

Pirlo, lui, s'est confié après les entraînements à la tête de sa nouvelle équipe et a émis le désir de se montrer très actif au niveau de la récupération du ballon afin de maximiser les chances de succès, notamment vu l'évolution récente observée en Ligue des Champions. " Les impressions sont bonnes, nous avons commencé avec enthousiasme et beaucoup d'envie de bien faire. Les garçons ont trouvé une nouvelle méthodologie de travail. Essayer de nouveaux exercices apporte de la nouveauté et le travail devient plus simple", a-t-il assuré au micro de Juventus TV.