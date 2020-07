Juventus Turin - Cristiano Ronaldo, la saison de tous les records ?

Ciro Immobile, le seul rival de Cristiano Ronaldo

61 - Cristiano #Ronaldo è il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), tra chi ha debuttato nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Velocista.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/RlfMJtKLcq

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

Barre des 30 buts en une saison dépassée, premier joueur à atteindre la barre des 50 buts dans trois des cinq grands championnats européens, meilleur buteur de la Juventus sur une saison depuis 68 ans : Cristiano Ronaldo a accompli de nouveaux exploits cette semaine. Lundi, le Portugais s'est offert un doublé contre la Lazio Rome (2-1) S'il marque ce dimanche contre la Sampdoria, il pourra revenir à hauteur de Ciro Immobile, le buteur laziale qui a fait trembler les filets contre Cagliari ce jeudi. Le duel entre les deux hommes est intense et jusqu'au bout, les deux attaquants vont se disputer le titre de capocannoniere.Qui du Portugais ou de l'Italien remportera ce trophée à l'issue de la 38eme journée ? C'est encore trop tôt pour le dire. Ce duel à distance se décidera après avoir croisé les défenses de l'Hellas Vérone, Brescia et Naples pour le joueur romain, face à la Samp, Cagliari et la Roma pour le Turinois.Mais s'il échoue, sa saison restera quand même dans les mémoires.







Durant l'hiver, le joueur de 35 ans a marqué pendant onze matchs consécutifs. Un record qu'il partage avec Fabio Quagliarella et Gabriel Batistuta. Une série incroyable qui lui a permis de rapprocher la Vieille Dame du Scudetto. Si aujourd'hui, la Juventus Turin a une deuxième balle de titre, c'est parce que le quintuple Ballon d'or a été incroyable. Ses 30 buts et surtout son incroyable régularité ont permis à la Juve de résister à l'Atalanta, à l'Inter et surtout à la Lazio Rome dans la course au titre. Désormais le joueur impliqué sur 49% des buts de son équipe peut espérer la consécration collective et la postérité individuelle. Plus il va marquer lors des trois dernières journées, plus la Juve sera proche d'un nouveau sacre national.

« Les records sont toujours importants »



Interrogé par Sky Sports Italia dans la semaine, Cristiano Ronaldo a évoqué plus que le titre de meilleur buteur de la saison. L'ancien du Real Madrid vise le record de buts inscrits sur une saison de championnat italien. Depuis 2016, la marque de référence appartient à son coéquipier Gonzalo Higuain avec 36 réalisations. Un objectif réaliste pour celui qui veut tout rafler. « Si cela se produit, c’est bien mais je ne m’en préoccupe pas trop, je veux aider l’équipe à gagner. J’essaierai mais l’important est de gagner le championnat. Les records sont toujours importants, mais c’est plus important de gagner avec l’équipe. Il reste encore quatre matchs et nous ne pouvons pas nous relâcher. » Avec un tel accomplissement, Cristiano Ronaldo pourrait ajouter une nouvelle ligne à son incroyable palmarès de l'année 2020 : premier joueur de l'histoire à marquer plus de 36 buts sur une saison de Serie A. Un moyen d'écrire, semaine après semaine, un peu plus sa légende.

