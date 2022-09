Juventus Turin : Conte sur le retour ?

Les fans de la Juventus Turin sont dépités. Le célèbre club italien, le plus titré de la Botte, n’est que l’ombre de lui-même en ce début de saison. Il a complètement raté son entame et apparait au 8eme rang du championnat avec seulement 10 points sur 21 possibles. La Juve n’est sortie que deux fois victorieuse d’une rencontre de Serie A, concédant quatre nuls et une défaite. La Vieille Dame apparait déjà à 7 longueurs du leader Naples après 7 journées.

La Juventus 8eme en Serie A

Battue en outre deux fois sur deux en Ligue des Champions - par le Paris-SG et Benfica (1-2) - la Juventus Turin n’y est pas du tout et les rumeurs d’un départ de Massimiliano Allegri ont vite bruissé. Le technicien italien est toujours en poste avant le match de la 8eme journée de Serie A contre Bologne, mais qu’en sera-t-il si la spirale négative continue ? Le nom d’Antonio Conte a déjà circulé pour prendre la succession de « Max » Allegri.

Conte : « C'est irrespectueux vis-à-vis de l'entraîneur de la Juventus et irrespectueux vis-à-vis de moi qui travaille pour Tottenham »

Des rumeurs qui ne sont pas du tout du goût de l’entraîneur de Tottenham. « Je pense que c'est irrespectueux vis-à-vis de l'entraîneur de la Juventus et irrespectueux vis-à-vis de moi qui travaille pour Tottenham. On vient juste de débuter la saison. J'ai évoqué ce sujet à de nombreuses reprises et j'ai toujours dit que je suis heureux et que je prends du plaisir à Tottenham. On aura toute la saison pour trouver la meilleure solution pour le club et pour moi », s’est agacé l'Italien, jeudi avant le derby de Londres, contre Arsenal, samedi (13h30). Entraîneur de la Juventus Turin de 2011 à 2014, Antonio Conte voit son avenir immédiat chez les Spurs. « J'ai une excellente relation avec le propriétaire. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème à l'avenir », a assuré le technicien transalpin.