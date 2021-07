Juventus Turin : Chiellini évoque son futur

"J'ai besoin de quelques jours de plus pour me reposer et me remettre du chaos du mois dernier, mais lundi, je serai à Turin et heureux de recommencer. Je ne pense pas que vous puissiez même rêver de soulever un trophée en tant que capitaine de votre équipe nationale. Vous êtes assez heureux de jouer au football dans votre ville, mais ici nous sommes allés au-delà du plus grand rêve", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Football Italia au sujet du sacre lors du Championnat d'Europe.

La perte du titre en Italie, une motivation pour Chiellini

fois en neuf ans que la Juve commencera la saison de Serie A sans le statut de championne en titre, alors que l'Inter Milan a mis fin à sa domination totale dans la ligue, la saison passée. "Je veux soulever encore plus de trophées, car cela vous donne encore plus faim de recommencer avec le maillot de la Juventus sans le symbole du tenant du titre de Scudetto sur la poitrine. Cela représente une motivation supplémentaire", a affirmé le joueur, âgé de 36 ans mais visiblement toujours très motivé.

. Libre depuis la fin de son contrat avec la Vieille Dame le 30 juin dernier, le défenseur central italien était présent à Livourne lors d'une cérémonie et il a évoqué son futur qu'il voit toujours à la Juve.Lors de l'exercice 2021-2022, qui débutera dès le 21 août, ce sera la première