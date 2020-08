Juventus Turin : Capello a trouvé le "Benzema" de Ronaldo

Cristiano Ronaldo a pu être frustré par la fin de saison réalisée par la Juventus Turin, en dépit du nouveau titre de championne d'Italie obtenue par la Vieille Dame. En effet, même s'il avait été à la hauteur en Ligue des Champions lors du huitième de finale retour contre Lyon avec un doublé (victoire 2-1), il n'avait pu empêcher l'élimination de son équipe contre joueurs dirigés par Rudi Garcia.



Si le Portugais a su conquérir les titres en Serie A avec deux championnats gagnés en deux saisons passées à Turin, la Ligue des Champions échappe au joueur depuis son départ du Real Madrid. Le constat est d'ailleurs réciproque pour le club merengue. Orphelin de Karim Benzema, Ronaldo n'affiche pas une complicité aussi poussée avec Paulo Dybala, et encore moins avec Gonzalo Higuain. Raul Jiménez, la solution pour épauler Ronaldo

Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid, club avec lequel il a gagné deux Ligas (1996-1997 et 2006-2007) estime qu'un autre joueur pourrait parfaitement s'intégrer au côté de Ronaldo dans un rôle semblable à celui qu'occupait Benzema.



"J’ai observé Raul Jiménez et c’est un joueur important et qui a beaucoup de qualités. Ça serait le joueur idéal pour jouer au côté de Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano, il lui manque quelqu’un comme Benzema à la Juventus. Et ce rôle pourrait parfaitement être tenu par Jiménez", a expliqué l'Italien à ESPN.





Sous le maillot de Wolverhampton (qui a terminé septième de Premier League), l'attaquant a inscrit 27 buts toutes compétitions confondues cette saison.