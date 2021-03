Juventus Turin : Buffon prévoit sa retraite, au plus tard, pour 2023

La carrière de Gianluigi Buffon n'est pas encore terminée, même si le meilleur se situe derrière lui. Le champion du monde 2006 court encore après une Ligue des Champions qui prend un malin plaisir à lui échapper, en dépit de quelques finales disputées mais perdues, en 2003, 2015 et 2017, à chaque fois sous le maillot de la Juventus Turin. Revenu en Italie après une expérience très contrastée au PSG, le natif de Carrare est désormais un numéro deux depuis deux ans, derrière Wojciech Szczęsny.



Buffon a été aligné à 5 reprises en Serie A cette saison par Andrea Pirlo, jouant surtout en Coupe d'Italie, une compétition que la Juventus Turin pourrait remporter, si elle s'impose contre l'Atalanta Bergame, le 19 mai prochain. Ce mercredi, au cours d'un entretien accordé au Guardian, il a parlé de sa retraite, avec une idée assez claire sur le moment de dire stop. "Regardez, dans ma tête, il y a vraiment un dernier panneau d'arrêt, une barre maximum, qui est juin 2023. C'est le maximum, vraiment, vraiment le maximum. Mais je pourrais aussi arrêter de jouer dans quatre mois", a-t-il expliqué.

