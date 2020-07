Juventus Turin : Buffon, nouveau recordman de matchs disputés en Serie A

Buffon vient de prolonger son bail d'un an



648 - Gianluigi Buffon va disputer son 648e match de Serie A aujourd'hui - devançant Paolo Maldini pour devenir le recordman d'apparitions dans l'histoire de l'élite italienne. Légende. pic.twitter.com/lTHTEosdmv

Il entre encore un peu plus dans la légende. Ce samedi après-midi, alors que la Juventus Turin accueille le Torino, pour le derby, dans le cadre de la 30eme journée de Serie A, Gianluigi Buffon a été titularisé par son entraîneur, Maurizio Sarri. Un choix plus que symbolique puisque désormais, le gardien de but italien est le recordman de matchs disputés en Serie A, soit 648.(647 rencontres), selon Opta. Le Top 5 de ce prestigieux classement est complété par trois autres retraités, qui n'ont pas manqué de marquer également le football italien, à savoir Francesco Totti (619), Javier Zanetti (615) et aussi Gianluca Pagliuca (592). L'été dernier, Gianluigi Buffon a effectué son grand retour du côté de la Juventus Turin, après une saison passée sous le maillot du Paris Saint-Germain.Cette saison, le dernier rempart profite des décisions de Maurizio Sarri, qui opère parfois un turnover dans la cage, avec Wojciech Szczesny. Cela lui a ainsi permis d'enfiler ses gants à quatorze reprises en 2019-20, toutes compétitions confondues. Bien qu'il soit donc âgé de 42 ans, Buffon ne semble pas encore prêt à prendre sa retraite., qu'il vient tout juste de signer avec son club de toujours, tout comme Giorgio Chiellini. Une décision qui pourrait ainsi également lui permettre de gonfler un palmarès déjà fort impressionnant, avec notamment neuf titres de champion d'Italie. La Juventus Turin, actuellement en tête de la Serie A avec quatre unités d'avance sur la Lazio Rome, avant le coup d'envoi, pourrait ainsi lui permettre d'en décrocher un dixième et ce, dès cette année.