Le gardien de la Juventus, Gianluigi Buffon, a vécu un exercice 2019-2020 assez particulier, au-delà du fait que la saison se soit allongée en raison de la pandémie de coronavirus. Le gardien des Bianconeri est revenu d'un passage au Paris Saint-Germain pour établir un record d'apparitions en Serie A et remporter son 10ème titre de champion avec la Vieille Dame, obtenu après un succès face à la Sampdoria dimanche (2-0) au cours d'un exercice pas toujours brillant des joueurs dirigés par Maurizio Sarri.







Dans les colonnes du Corriere dello Sport, le portier italien, désormais âgé de 42 ans, et prolongé par la Vieille Dame jusqu'en juin 2021, à l'instar de Giorgio Chiellini, est revenu sur sa saison. "Je suis heureux. Il était important pour moi de fermer les tiroirs, sinon quelque chose serait resté inachevé. J'avais pour objectif d'atteindre 10 Scudetti, puisque deux d'entre eux ont été volés. Je l'ai fait. Même le bilan des apparitions me plaît. Mais cela n’a pas été une année facile. Je me suis toujours adapté, je suis altruiste par nature", a indiqué le natif de Carrara.

Une épreuve pour l'égo de Buffon

Buffon a été la doublure de Wojciech Szczesny lors de son retour à l'Allianz Stadium et il considère que cela été un bon test pour mesurer son égo. "Je me suis mis à l'épreuve. Je suis fier de moi, car j'ai passé cette épreuve. J'ai toujours détesté les arrogants et c'était une façon de me tester, de pouvoir dire que je ne le suis pas", a expliqué le joueur, qui devrait donc de nouveau assumer ce rôle la saison prochaine avec une Juventus Turin toujours engagée en Ligue des champions. La Vieille Dame affrontera l'OL, le 7 août prochain en huitième de finale retour de la compétition pour tenter de rebondir suite à la défaite concédée à l'aller (1-0). Buffon n'a encore jamais remporté ce trophée.