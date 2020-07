Mais quand s’arrêtera Gianluigi Buffon ? Visiblement pas tout de suite. En effet,, afin de continuer leur belle histoire d’amour. Arrivé en 2001 en provenance de Parme et après une parenthèse parisienne d’un an en 2018, le natif de Carrare n’est apparemment pas encore rassasié et entend bien étendre encore un peu plus son énorme carrière.







Deuxième joueur le plus vieux de l’histoire de la Ligue des Champions à avoir disputé un match, derrière Marco Ballota, le numéro 77 est en plus rentré dans l’histoire de la Serie A début juillet. A l’occasion du derby de Turin, Buffon a en effet disputé son 648eme match dans le championnat italien et a du même coup détrôné Paolo Maldini pour s’offrir ce record qui le place très haut dans la hiérarchie du football transalpin.



« Buffon est une légende »

Interrogé sur le record de son gardien après la rencontre, Maurizio Sarri ne pouvait alors que s’incliner. « Tout le monde doit féliciter Buffon pour ce qu’il a fait dans sa carrière.C’est d’ailleurs comme ça que nous l’avons accueilli dans le vestiaire. Il n’y avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Regardez ses statistiques, c’est une légende », confiait le technicien en conférence de presse.







Alors qu’il a tout connu avec la Juventus, et notamment la Serie B en 2006-07, Buffon pourrait bien ce jeudi soir remporter son 10eme titre de champion d’Italie. Il pourra ensuite profiter des dernières rencontres pour s’offrir encore quelques plaisirs sur le terrain, avant ce qui sera possiblement sa dernière saison en tant que joueur... et une reconversion sur le bord du terrain ? « A mon avis, il doit être entraîneur. Il comprend le football et a l’expérience pour gérer n’importe quel vestiaire », expliquait récemment Silvino Martina, son agent, sur Radio Kiss Kiss. Pour cela, Buffon a encore au moins un an avant de trancher.

