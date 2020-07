Juventus Turin : Avec Ronaldo mais sans Rabiot pour Cagliari

L’entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, a décidé d’amener Cristiano Ronaldo pour le voyage d’aujourd’hui en Sardaigne et la superstar portugaise sera accompagnée de nombreux jeunes.

Une Juve privée de nombreux joueur, par défaut et choix

Selon des informations parues en Italie, Ronaldo, qui compte actuellement trois buts de moins que l'attaquant de la Lazio, Ciro Immobile, dans la bataille de Capocannoniere (31 contre 34), pourrait ne pas être reposé pour le match. La superstar de 35 ans a été choisie pour le dernier match à l'extérieur de Serie A version 2019-20, et la liste des absents n'est pas une surprise.

La Vieille Dame a obtenu son neuvième Scudetto consécutif dimanche et devrait faire de grands changements avant le match contre Cagliari ce mercredi soir (21h45).Avec un match de Ligue des champions contre l'Olympique Lyonnais au début du mois prochain (le 7 août) et ayant joué tous les trois jours depuis la reprise, les Bianconeri ont décidé de donner une pause à plusieurs joueurs. Adrien Rabiot (suspendu), Danilo, Giorgio Chiellini (blessé), Matthijs de Ligt (repos), Mattia De Sciglio, Sami Khedira, Douglas Costa (blessé) et Paulo Dybala (blessé) ne se rendront pas à Cagliari.: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta; Pjanic, Matuidi, Bentancur, Muratore, Peeters; Ronaldo, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.