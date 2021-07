Juventus Turin : Allegri a refusé une offre du Real Madrid

Il n'est pas certain que Massimiliano Allegri dispose d'autres occasions d'entraîner le Real Madrid, mais le natif de Livourne a refusé de rejoindre le club merengue durant l'été afin de prendre place, de nouveau, sur le banc de la Juventus Turin, comme cela avait été le cas entre 2014 et 2019, avant des années sabbatiques. Engagé jusqu'en juin 2025 avec la Vieille Dame depuis le 28 mai dernier, le technicien s'est expliqué ce mardi devant la presse, alors qu'il avait déjà confié avoir refusé le Real en 2018. "Je tiens à remercier le président du Real Madrid (Florentino Pérez, ndlr) pour l'opportunité qu'il m'a offerte, mais j'ai choisi la Juve parce qu'ils m'ont beaucoup donné, c'est une équipe très sympa à former, jeune et capable de grandir."

Des attentes autour de Ronaldo et Dybala

Si Cristiano Ronaldo a longtemps été au centre de rumeurs pour un possible mouvement au PSG, Allegri a été très élogieux envers le buteur de la Vieille Dame, un élément fondamental dans son esprit. "C'est un joueur extraordinaire et un garçon intelligent, j'ai parlé avec lui et lui ai dit que c'était une année importante. Maintenant, il a plus de responsabilités en raison de son âge : les chiffres parlent pour lui, mais j'attends beaucoup de son expérience", a confié le technicien à propos du meilleur buteur du dernier exercice de Serie A (29 réalisations en 33 matchs).



Un autre thème important a mobilisé l'attention d'Allegri, celui de Paulo Dybala, qui sera en fin de contrat avec la Juve en juin 2022, et n'a disputé que 14 matchs en tant que titulaire la saison dernière en Serie A, sous la direction d'Andrea Pirlo, notamment en raison de nombreuses blessures. " Dybala est également très en forme, physiquement et mentalement. C'est un joueur qui peut marquer des buts, même 20 ou 25 chaque saison. Il peut tirer des coups francs pour faire la différence. En termes d'expérience à la Juve, il peut être le vice-capitaine car Bonucci a quitté la Juventus puis est revenu. J'attends beaucoup de lui, je lui ai parlé et il est très motivé", a commenté le coach italien.