Juventus, situation financière catastrophique

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus ne va pas bien. Déjà en difficulté la saison passée, la Vieille Dame a très mal débuté sa saison avec aucune victoire au compteur en trois sorties (deux défaites et un nul). S'il est encore bien trop tôt pour parler de crise, il est en revanche largement l'heure de s'inquiéter du côté financier. Ce vendredi, le Conseil d'administration du club a confirmé que les pertes affichées par le club étaient de 209,9 M€, au 30 juin 2021.

Ce chiffre est particulièrement inquiétant, comparé notamment à celui de la saison précédente, qui atteignait déjà les 90 M€ de déficit. Le président Agnelli et sa direction ont par ailleurs indiqué que la dette totale de la Juve, bien qu'à peu près stable, avoisinait désormais les 400 M€ (389 M€ exactement). L'impact de la crise sanitaire et ses conséquences expliquent en priorité ses chiffres dramatiques même si, comme l'indique RMC, la hausse des droits TV et radio a quelque peu aidé à limiter la casse.