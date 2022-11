Le milieu de terrain tricolore Adrien Rabiot a été superbe pour la Juve dans une campagne difficile jusqu'à présent cette saison. L'ancien joueur du club turinois Momo Sissoko a d'ailleurs tressé les louanges de l'ex-Parisien, déclarant à TuttoJuve : "Le meilleur joueur de ce dernier mois est sans aucun doute Adrien, il joue bien et trouve constamment le chemin du but. Je le vois plus convaincu, plus confiant, il est évident que maintenant il est très bien à la Juve."

La Juve doit prolonger Rabiot

"En été, on a beaucoup parlé de son transfert à Manchester United, mais la vérité est qu'il a eu raison de rester et si j'étais au club, je renouvellerais son contrat parce que c'est un champion." Sissoko a également déclaré au sujet du retour de l'entraîneur de Tottenham Antonio Conte à la Juve : "Il était mon entraîneur à la Juventus, même si ce n'était que pour quelques semaines. Il n'y a pas besoin d'en parler bien, par contre les résultats en sont la preuve. Pour moi, Conte est l'homme de la situation."