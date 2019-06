Juventus-Sarri: "J'aimerais aider Ronaldo à battre de nouveaux records"

Nommé cette semaine à la tête de la Juventus, Maurizio Sarri a fait l'éloge de l'attaquant vedette de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

"A Chelsea, j'ai coaché des joueurs très forts, mais Cristiano Ronaldo c'est un cran au-dessus, a confié le technicien italien lors de sa présentation à la presse. J'aimerais l'aider à battre de nouveaux records."

Sarri: "At @ChelseaFC I coached some very strong players, but training @Cristiano will be yet another step forward. I'd like to help him break some new records."



