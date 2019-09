En rejoignant la Juventus Turin cet été, libre de tout contrat, à l’issue de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot rêvait sans doute de meilleurs débuts de l’autre côté des Alpes. Barré par la forte concurrence dans l’entrejeu turinois, et notamment par un Blaise Matuidi en grande forme, le "Duc" doit pour le moment se contenter des miettes. Au vu du passif du garçon, qui souhaitait notamment prendre davantage d’épaisseur en Italie, pas certain que cette situation ne lui convienne vraiment.

Ironie du sort ou non, comme à Paris quelques années auparavant, Matuidi garde donc une longueur d’avance sur son concurrent et compatriote dans l’esprit de son entraîneur. "Matuidi est un joueur important pour nous, parce qu'il s'adapte, il porte plus d'attention à ce qu'il se passe devant. Il a une extraordinaire maturité", a ainsi confié un Maurizio Sarri qui, affaibli par une pneumonie, sera pour la première fois de cette saison de Serie A sur le banc de la Juve lors du déplacement à Florence, ce samedi (15 heures).

Rabiot joue donc malgré lui le rôle de second couteau en Italie, avec une seule petite apparition d’une vingtaine de minutes jusqu’à présent. Et pas les meilleures de sa carrière. La presse italienne s’est montrée très critique au moment d’analyser sa prestation. Des débuts timides qu’a tenté de justifier son entraîneur: "Il n’a pas du tout joué en 2019. Il s’est entraîné quinze jours à haute intensité, puis il s’est écroulé. Adrien Rabiot est extrêmement sensible et s’est un peu mis en difficulté mentalement, mais il a de grandes qualités techniques et physiques". Reste maintenant à mériter du temps de jeu pour le démontrer.