La Juventus de Turin ne veut plus de Cristiano Ronaldo dans son effectif. Elle fait même tout pour s’en débarrasser. Le Corriere dello Sport a indiqué ce samedi que les responsables piémontais sont enclins à réduire au maximum leurs exigences concernant une indemnité de transfert. Si un club se présente avec une somme de 30M€, le génie portugais aura son bon de sortie. Avis aux intéressés, dont le PSG ferait partie.

Dans le rouge financièrement, la Juve est obligée d’agir



Cette démarche des Bianconeri n’est finalement pas surprenante. Leurs responsables se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient plus mener leur train de vie habituel, en raison des retombées de la crise liée au Covid-19 mais aussi à cause des nombreux échecs en Ligue des Champions. Et le meilleur moyen de se remettre à flot sur le plan économique est de vendre le joueur le plus coûteux de l’effectif. S’ils arrivent à se séparer de CR7, les Turinois économiseraient un salaire annuel de 31 millions d’euros. Ce qui, par les temps qui courent, ne serait pas du tout négligeable.