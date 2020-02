Juventus : Ronaldo, un carton aussi financier

Cristiano Ronaldo n'est pas seulement décisif sur le terrain, où il a égalisé en toute fin de match face à Milan en demi-finales de Coupe d'Italie jeudi soir. L'international portugais l'est aussi sur le plan financier comme le révèle le média ibérique AS. Le quotidien sportif espagnol affirme que si la société d’assurance Allianz et la Juventus ont paraphé un contrat de 103,1 millions d’euros à compter de la saison prochaine, c'est en grande partie grâce à la présence de CR7 dans l'effectif piémontais. Un contrat qui concernera le nom du stade, mais aussi les maillots de matches et d’entraînement.

Cristiano Ronaldo, 35 ans, toujours fringant

AS ajoute d’ailleurs queet l’annonce de l'arrivée d'un Ronaldo toujours aussi bankable. L'impact financier de Ronaldo transcende même les marques. En effet, si CR7 est représenté par l'équipementier américain Nike, sa présence a tout de même permis à la Juve de renégocier son contrat avec Adidas, lequel est passé de 23M€ à 51M€ par an. À 35 ans, l'impact de Ronaldo ne faiblit pas, financièrement comme sportivement.