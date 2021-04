Dimanche face au Genoa, Cristiano Ronaldo a jeté son maillot au terme de la rencontre remportée par la Juventus (3-1, 30e journée de Serie A). Un jet qui n'avait rien à voir avec de la frustration puisque le Portugais avait tout simplement envoyé son maillot à un ramasseur de ballons qui le lui avait demandé. Un geste noble qui a visiblement échappé à plusieurs observateurs particulièrement remontés.



Champion du monde 2006 avec l'Italie, Luca Toni n'a pas été tendre avec Cristiano Ronaldo. "Peu importe que ce soit ou non une coïncidence, a indiqué l'ancien attaquant à Tuttosport. Vous ne devez pas jeter votre maillot. Vous le gardez. Un grand champion se doit de montrer l'exemple. Ainsi, Cristiano se serait évité une polémique tout à fait inutile."

Ronaldo frustré

Depuis qu'il est arrivé à la Juventus, Cristiano Ronaldo n'est pas parvenu à hisser le club au plus haut sommet de la Ligue des champions. Le Portugais est parfois apparu frustré du manque de capacité de son équipe à hausser son niveau. Son histoire avec la Vieille Dame pourrait se terminer plus tôt que prévu.