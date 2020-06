Juventus : Ronaldo titulaire face à Milan

C'est la reprise en Italie. Et cette date spéciale est marquée par un grand classique du football italien, entre le club le plus titré à l'échelle nationale, la Juventus, et l'écurie la plus glorieuse sur la scène européenne, l'AC Milan. Après un score de parité à l'aller (1-1), la Vieille Dame aborde cette seconde manche dans une posture relativement confortable.. Un moment symbolique pour le champion du monde français, qui a traversé des moments très difficiles après avoir été atteint par le Covid-19. L'inamovible Cristiano Ronaldo débute également, aux côtés de Paulo Dybala (lui aussi guéri) et Douglas Costa. Adrien Rabiot est remplaçant.Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Costa, Dybala, Ronaldo.En face, c'est le Croate Ante Rebic qui remplace Zlatan Ibrahimovic, suspendu. Il sera épaulé par un trio Calhanoglu-Paquetà-Bonaventura dans un système en 4-2-3-1 où Davide Calabria supplée Théo Hernandez.

Le onze de l'AC Milan : Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic.